Benessere di cani e gatti | audizione veterinari e Lav

(Di lunedì 11 marzo 2024) ROMA – Martedì 12 marzo, presso la Sala ex Agricoltura della Camera, la Commissione Politiche Ue, nell’ambito dell’esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo aldie alla loro tracciabilità, svolge le seguenti audizioni: ore 13.30 Associazione nazionale mediciitaliani (Anmvi); ore 14 Lega Anti Vivisezione (Lav). Mercoledì 13, alle ore 13.30,della Federazione nazionale ordiniitaliani (Fnovi). Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Non dimentichiamo che tutti i cani erano lupi, ma capiscono i nostri desideri e non vanno lasciati soli: Non dimentichiamo che tutti i cani erano lupi, ma capiscono i nostri desideri e non vanno lasciati soli: Quelli “cittadini” sono stati reso sempre più simili, loro malgrado, a un essere umano. La scelta di accoglierne in famiglia uno deve essere meditata a lungo e discussa con un veterinario ...

“Tutti i cani hanno diritto a cure gratis”: un ambulatorio per i cuccioli dei clochard e delle famiglie indigenti: “Tutti i cani hanno diritto a cure gratis”: un ambulatorio per i cuccioli dei clochard e delle famiglie indigenti: Il progetto che era nato nel 2021 per sostenere i clochard con unità di strada. Ora viene esteso agli abitanti delle case popolari con i finanziamenti di ...

6 errori comuni che commettono i proprietari dei cani e come evitarli: 6 errori comuni che commettono i proprietari dei cani e come evitarli: Scopri 6 errori comuni che commettono i proprietari dei cani e come evitarli, dalla routine dei pasti alla dieta troppo proteica.