La Roma cade in casa del Milan nella 20ª giornata di Serie A. Non c'è José Mourinho, squalificato, in conferenza stampa... (calciomercato)

Belotti, i tifosi della Roma lo attaccano sui social: 'Hai simulato': Belotti, i tifosi della Roma lo attaccano sui social: 'Hai simulato': Ha fatto discutere l` assegnazione del calcio di rigore su un presunto fallo di Paredes ai danni di Belotti. Una trattenuta ritenuta troppo leggera per la caduta.

Che fine ha fatto l'Organo consultivo dei tifosi nelle società: Che fine ha fatto l'Organo consultivo dei tifosi nelle società: Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti. La scorsa settimana è apparsa sui giornali, ma quasi di sfuggita, una notizia estremamen ...

Accoglienza particolare per Belotti: l'ex è stato fischiatissimo dai tifosi del Torino: Accoglienza particolare per Belotti: l'ex è stato fischiatissimo dai tifosi del Torino: Come già accaduto in occasione di Torino-Roma, anche oggi l'Olimpico Grande Torino ha accolto Andrea Belotti con fischi assordanti. Alla lettura.