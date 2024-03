Belen Rodriguez manda messaggi all' ex? Stoccate che creano sospetti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 11 marzo 2024) In queste ore,ha pubblicato alcuni contenuti alquanto criptici mediante il suo account Instagram che, in men che non si dica, hanno generato un certo sgomento. Nello specifico, la showgirl ha riportato alcune citazioni che, seppur generiche, sembrano essere perfettamente calzanti con quello che sta vivendo in questo particolare periodo della sua vita. Ricordiamo, infatti, che la donna ha interrotto la sua relazione con Elio Lorenzoni, e sembrava essere in procinto di avviare una nuova storia con il cestista Bruno Cerella. Entrambi, però, hanno smentito questi rumor (QUI le dichiarazioni del ragazzo), anche se molti utenti del web continuano a credere che qualcosa non quadri. Ad ogni modo, a creare sgomento in queste ore sono deiche sembrano palesemente rivolti al più recente ex di. Le ...