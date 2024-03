Beautiful | anticipazioni americane | Finn in preda alle allucinazioni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Novità in vista pere Steffy a. Stando, infatti, il giovane medico, ancora profondamente scosso per la morte di sua madre Sheila, uccisa proprio dalla moglie, deciderà di tornare a casa, ma la situazione tra i due coniugi sarà ancora molto complessa. Ricordiamo che la Forrester, di recente, ha accoltellato e ucciso la Carter, la quale era entrata di notte nel suo appartamento per aggredirla., dopo essere stato messo al corrente dell'accaduto, ha preso le distanze da Steffy e l'ha accusata di aver tolto la vita a sua madre. Tuttavia, la Forrester e il marito finalmente sembreranno ritrovare la via del dialogo. I due, in particolare, avranno un intenso confronto alla Forrester Creations, durante il quale Steffy ripeterà a ...