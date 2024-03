Bearman potrebbe saltare la gavetta in F1 alla Haas | la Ferrari rischia di farselo soffiare Telegraph

(Di lunedì 11 marzo 2024) E ora? Che ne facciamo di Oliver? Il meraviglioso debutto innel Gran Premio dell’Arabia Saudita ha imposto il nome del 18enne inglese a tutta la Formula 1. E con 13 piloti su 20 in scadenza di contratto per il 2025, la sua prestazione a Jeddah lo ha messo in pole per un posto in griglia già dal prossimo Mondiale. E’ un “problema” per la, scrive il. Perché “questa è stata probabilmente l’ultima gara indiper diversi anni a venire, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che resteranno lì almeno fino al 2027 . Quindi, cosa deve fare il pilota britannico di Formula 1 più giovane di sempre per ottenere un posto sulla griglia del prossimo anno? E dovefinire?” Frederic Vasseur ha detto che...

