Bayern Monaco | per il dopo Tuchel si guarda al Bayer

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilvaluta molto attentamente il futuro di Thomasin panchina, possibile separazione in estate Ilvaluta molto attentamente il futuro di Thomasin panchina, possibile separazione in estate. Il tecnico tedesco non ha convinto la dirigenza bavarese soprattutto alla luce dei risultati in Bundesliga. Per il futuro la società starebbendo in casaLeverkusen con quel Xabi Alonso, exda giocatore, che piace e tanto per il modo di giocare. La concorrenza per il basco, però, non manca.