Bayern-Lazio | furia Curva Nord | «Arrestati per un braccio teso»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il comunicato degli ultras delladellaper quanto successo durante la sfida alMonaco Gli ultras delladellahanno pubblicato un comunicato ufficiale per denunciare il comportamento della polizia tedesca durante la sfida alMonaco di Champions League. IL MESSAGGIO – «Quello che è successo a Monaco nelle trasferta del 5 Marzo ha del vergognoso. La tifoseria dellaè stata trattata, dall’organizzazione delMonaco, come peggio non si poteva, abbiamo girato tutti gli stadi d’Europa e raramente abbiamo visto un comportamento così indegno da parte di una società di calcio. Siamo abituati ad atteggiamenti di sfida e provocazione da parte della polizia (vedi ...

