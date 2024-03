Bayer Leverkusen vince 2-0 contro il Wolfsburg | 25ª giornata Bundesliga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Inil capitolo 25esimasi è concluso con la vittoria per 2-0 delsul. Primo tempo dinamico e ospiti che al 28’ restano in dieci per l’espulsione di Jenz. Acquisista la superiorità numerica i padroni di casa si lanciano alla ricerca del vantaggio, che arriva al 37’ con la rete siglata da Tella che manda le due squadre all’intervallo. Nella ripresa illegittima la propria superiorità all’86’ con Wirtz, che chiude il matche con il gol del definitivo 2-0. Con 67 punti in classifica, ilmantiene il vantaggio di dieci punti suln Monaco, secondo con 57 punti.