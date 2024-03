Bayer Leverkusen a +10 sul Bayern | tanta qualità per Xabi Alonso

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tutti i numeri e le statistiche sulla stagione deldiin Bundesliga, con il +10 suln Monaco Il 2-0 delsul Wolfsburg ha ripristinato il +10 in classifica suln Monaco, che aveva travolto in anticipo il Mainz con 8 reti. Tutto abbastanza semplice per la capolista, favorita anche dall’ingenuità di Jenz, che con un doppio giallo ha costretto i suoi a giocare in 10 per più di un’ora. Ma a convincereè certamente ladelle reti segnate, una per tempo. Il colpo di testa di Tella e il tiro al volo di Wirtz sono stati ispirati da due grandi giocate: dribbling con tacco e cross perfetto di Grimaldo; assist morbido ben calibrato da ...

