“Basta | vado da lei” Uomini e Donne | Brando corre dietro le quinte e non torna più

(Di lunedì 11 marzo 2024), la settimana si apre con una bella serie di colpi di scena nello studio di Maria De Filippi. Intanto Ida Platano che ha cercato di fermare Mario, che ha lasciato il programma dopo il bacio di lei con Pierpaolo. La tronista, però, non è riuscita nell’intento, anche se le anticipazioni delle registrazioni successive rivelano come il corteggiatore siato da lei. “Io sono come lui, reagisco di pancia. A me sembra una reazione vera”, ha commentato Gianni Sperti, convinto che ora per qualsiasi gesto Mario venga giudicato una persona non autentica. Al centro dello studio anche Tiziana e Angelo, che si sono scambiati dei baci di recente, e Sabrina e Francesco. Lei ha chiesto del tempo per capire se prova qualcosa per lui e il cavaliere di tutta risposta ha deciso di chiudere la conoscenza scatenando le reazioni di ...

Gianni Sperti contro le dame di UeD: “Basta con i rapporti adolescenziali”: Gianni Sperti contro le dame di UeD: “Basta con i rapporti adolescenziali”: L’opinionista di Uomini e Donne polemizza con le dame: “A una certa età avreste bisogno d’altro” Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ...

Come vedere la puntata 43 del Grande Fratello in diretta e in streaming dall'estero: Come vedere la puntata 43 del Grande Fratello in diretta e in streaming dall'estero: La puntata 43 del Grande Fratello andrà in onda a partire dalle 21:30 del 10 marzo e sarà visibile sul digitale terrestre su Canale 5. Si tratta di un appuntamento immancabile per tutti gli ...

Catania, Zeoli: “A volte squadra non crede nelle sue potenzialità. Guardo bicchiere mezzo pieno ma so che un pari in casa...”: Catania, Zeoli: “A volte squadra non crede nelle sue potenzialità. Guardo bicchiere mezzo pieno ma so che un pari in casa...”: Il tecnico del Catania, Michele Zeoli, commenta così il pari contro il Potenza:“Questa squadra a volte non crede nelle proprie potenzialità. In un momento così ci tengo a precisare ha aspettato e inci ...