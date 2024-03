Basta sprechi e carne andata a male | con questi trucchetti non succederà più

(Di lunedì 11 marzo 2024) Quante volte ti è capitato di buttare la? Spoiler: il frigorifero non fa durare gli alimenti in eterno, ma conforse lo farà un po’ di più. A meno che non si segua un’alimentazione vegetale o vegetariana, i nutrizionisti consigliano di assumerecirca 2/3 volte la settimana per avere un piano nutrizionale bilanciato. Tuttavia, pollo, manzo, maiale e vitello non sono così economici da potersi permettere di sprecarli, ma purtroppo capita più del dovuto che si è costretti a buttare via laperché. Si stima che i consumatori italianino circa 2,6 milioni di tonnellate diall’anno. Un dato preoccupante sia in termini di spreco ...

Manovra al via alla Camera : in Aula è cominciata la discussione generale sulla legge di bilancio. Il governo al rush finale è deciso a mettere un punto agli sforzi compiuti a favore di famiglie, ... (secoloditalia)

Zanon, il grossista di Vicenza che ha scritto un libro sullo spreco: Zanon, il grossista di Vicenza che ha scritto un libro sullo spreco: Viaggio nel mondo del recupero alimentare: dalle App al terzo settore, dalle piattaforme alla normativa nazionale ...

No agli sprechi, sì alle buone pratiche: No agli sprechi, sì alle buone pratiche: L'acqua è essenziale per la vita sulla Terra. È fondamentale bere almeno un litro al giorno per la salute. È importante non sprecarla adottando comportamenti corretti come chiudere il rubinetto e usar ...

Rifkin “Italia non sprechi Pnrr, non rivedrà più quei soldi”/ “C’è un’emergenza e ha solo due anni di tempo”: Rifkin “Italia non sprechi Pnrr, non rivedrà più quei soldi”/ “C’è un’emergenza e ha solo due anni di tempo”: Jeremy Rifkin, l'economista e sociologo sul Pnrr: "L'Italia non può sprecare questa occasione, questi soldi non torneranno. Ci sono due anni di tempo" ...