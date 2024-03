Basta pioggia! | quando cambia il tempo | le previsioni di Giuliacci

(Di lunedì 11 marzo 2024) Da giorni ormai irali dominano lemeteo, ma la speranza, come si dice, è l'ultima a morire. Il colonnello Mario, attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di Meteo, ha cercato di fare chiarezza. Finiranno le piogge? È questa la domanda che tutti ci stiamo ponendo. Le parole dell'esperto lasciano ben sperare: "Certo che finiranno. Abbiamo deciso: piogge! E anche per le nevicate, quelle che sono venuteno", ha detto senza girarci tanto intorno. Stando a quanto riporta Mario, la seconda decade del mese di marzo sarà "un po' più tranquilla". Nella giornata di domani "pioverà un po' al centro-sud". Mercoledì e giovedì è previsto "il bel". Sabato, invece, torneranno le piogge ...

