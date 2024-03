Basket Serie A2 La San Giobbe Chiusi supera Cantù e finalmente intravede la luce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) SAN7565: Tilghman 4, Ceron, Zani, Dellosto 9, Visintin, Chapelli 1, Stefanini 20, Bozzetto 6, Gaddefors 19, Jerkovic, Raffaelli 10, Possamai 6. Allenatore Bassi.: Nikolic 6, Nwohuocha, Tarallo, Clerici, Bucarelli 7, Hickey 19, Burns 9, Moraschini 9, Young 9, Cesana 6. Allenatore Cagnardi. Arbitri: Pecorella, Maschietto, Marzo.– Potrebbe essere la giornata della svolta.(75-65) e avvicina Orzinuovi, sconfitta da Trapani. Il quoziente canestri in caso di arrivo in parità (il confronto diretto è pari) premierebbe ancora la formazione lombarda, ma i Bulls hanno una partita in meno e domenica, nel recupero con Cremona, potrebberooperare l’aggancio. Il capolavoro ...