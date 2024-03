Basket | Serie A | la Virtus batte Milano e la capolista Brescia torna al successo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bologna, 10 marzo 2024 – I fari del ventiduesimo turno del campionato diA di– inaugurato dalottenuto da Treviso contro Reggio Emilia nell’anticipo del sabato – erano tutti puntati sulla supersfida della Segafredo Arena tra laBologna padrona di casa e l’EA7 Emporio Armani: a prendersi i due punti con una grande prova di forza sono stati i bianconeri, che si sono imposti per 84-75 sui meneghini. Bologna, che si è resa protagonista anche di un’eccellente prestazione balistica (17/34 nel tiro da tre punti), ha comandato le operazioni sin dalle prime battute di gara, accelerando nel secondo quarto, in cui è salito in cattedra capitan Marco Belinelli che – con tre triple e 11 punti ravvicinati (ha chiuso a quota 17 punti in poco più di 18' giocati e con un notevole 5/7 ...