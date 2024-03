Basket | in Divisione Regionale 2 | successo importante del CUS Pisa | in casa con Prato

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 –del Cosmocare CUS, nel campionato di2, incontro la Scuola: gli uomini di Leoncini, dopo un avvio incerto, hanno vinto nettamente schiacciando gli avversari nella ripresa. Per Lasala e compagni si tratta di un altro passo di avvicinamento al blocco delle prime quattro, che lotteranno nella seconda fase per la promozione. LA CRONACA – Inizia male la gara per i colori gialloblù, con gli ospiti che prendono un vantaggio di 5 lunghezze nel primo quarto, chiuso sul 13-18, sostanzialmente invariato nel secondo, con le due squadre al riposo sul 33-39. Alla ripresa del gioco il Cosmocare Cus appare trasformato, trova subito tre canestri di Paradisi e, con ...

Nulla da fare per la Gino Landini Lerici nello scontro diretto con la Pgs Auxilium Genova, perso 74-69: i genovesi scavalcano così in classifica i Lerici ni relegandoli in quinta posizione nella ... (sport.quotidiano)

Basket DR1. Audace troppo forte per l’Icare: Basket DR1. Audace troppo forte per l’Icare: L'Audace Bombers Bologna batte l'Icare Cavriago. La squadra di Bellezza non riesce a contrastare i padroni di casa, rimanendo in penultima posizione.

Basket serie C – San Pio X, esordio ok col Seriana. Jb Stings, big match col Romano, Viadana deve battere il Villasanta: Basket serie C – San Pio X, esordio ok col Seriana. Jb Stings, big match col Romano, Viadana deve battere il Villasanta: Mantova Il San Pio X esordisce nei play-in con un buon successo per 67-61 (il quarto consecutivo) ad Alzano Lombardo (Bg) contro Seriana. Gara ...