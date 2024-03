Basket femminile | Schio vola e si riprende il terzo posto | Bologna cade in casa nel posticipo della 20a di Serie A1

(Di lunedì 11 marzo 2024) Monday night di lusso alla Segafredo Arena, ma la Virtusnon riesce a renderlo felice. Arriva infatti il Familaa guastare i pianiformazione di Pierre Vincent, che vede la sua ex squadra, ora allenata da Giorgios Dikaioulakos, trionfare per 61-71 nel20a giornata (che si completerà il 10 aprile, visto il rinvio di Venezia-San Martino di Lupari). Nel 61-71 finale, che riporta le venete alassieme al Geas, tanto merito va a Giorgia Sottana, 14 punti e una padronanza del campo, in soli 17’17”, che ricorda la giocatrice che è. Anche Robyn Parks va in doppia cifra (12); dall’altra parte 18 di Cecilia Zandalasini, 11 di Haley Peters e 10 di Francesca Pasa. Nel primo quarto c’è subito una rilevante dose di equilibrio, che va ...

