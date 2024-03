Basket DR1 Audace troppo forte per l’Icare

(Di lunedì 11 marzo 2024)BOLOGNA 73 ICARE CAVRIAGO 65BOMBERS: Mondini 25, Valenti, Albertazzi 2, Gandolfi 9, Buriani 15, Piana 3, Degli Esposti 2, Mantovani 4, Franceschini 4, Parchi 3, Minerva 6. All. Rizzi. ICARE CAVRIAGO: Artoni 18, Giaroli 2, Curti ne, Passera, Minardi S. 10, Minardi F. 10, Rubertelli 15, Torreggiani 4, Bertozzi 6, Notari ne. All. Bellezza. Arbitri: Costantini di Ravenna e Gavini di Bologna. Parziali: 14-16, 36-29, 57-46. Niente da fare perCavriago (10) sul campo dell’Bombers Bologna (32). Al cospetto della battistrada di Divisione Regionale 1, la formazione di Bellezza se la gioca ad armi pari ma, dopo un primo quarto equilibrato, subisce l’allungo dei padroni di casa che non si fanno più riprendere: Artoni e compagni rimangono così in penultima piazza a +2 sul Nubilaria (8), che ...

Il Jbr Rovereto alla vigilia della Coppa: Il JBR Basket Rovereto, si conferma tra le squadre più forti della regione. Chiusa la prima fase arrivando ... alle spalle della sola Valsugana, fuori portata per qualunque realtà della DR1, si appresta ...

Basket Serie C. Sabato al via la seconda fase: ...Calolziocorte di coach Angelo Mazzoleni esordirà in casa al PalaRavasio contro Ospitaletto Basket , ... dalla 2° alla 6° giocheranno i play - out, 7° e 8° retrocederanno in DR1. Scarica il PDF pagina

Basket DR1. Mandello liquida Tirano. Colpaccio Civatese in casa della prima: Basket DR1. Mandello liquida Tirano. Colpaccio Civatese in casa della prima: LAGO – Sorridono le lecchesi nell’11^ giornata di ritorno del campionato di Basket Divisione Regionale 1.

Basket dr1. Il Jolly esulta: espugnato Reggiolo: Basket dr1. Il Jolly esulta: espugnato Reggiolo: Il Basket Jolly vince il derby di DR1 contro Reggiolo, grazie alla leadership di Costoli. Basketreggio cade a Bologna contro i Giardini Margherita.

Basket dr1. Nubilaria, niente da fare: arriva il 7° kappao di fila: Basket dr1. Nubilaria, niente da fare: arriva il 7° kappao di fila: Il Progresso vince contro il Nubilaria, che continua la serie negativa. Prova battagliera ma non basta agli ospiti, sempre più ultimi in classifica.