Basket B nazionale La Ristopro dura tre quarti | vince Roseto 87-80

(Di lunedì 11 marzo 2024) La squadra di Niccolai, senza Granic e Bandini, va anche a +14,esce alla distanza e piazza l’allungo decisivo nel quarto periodo con uno scatenato Santiangeli FABRIANO, 11 marzo 2024 – – Laviene rimontata nel quarto periodo e sfiora soltanto il colpaccio a. Al PalaMaggetti, contro la seconda forza del girone, i cartai annusano per oltre 25’ la possibilità di piazzare il blitz ma poi il finale è tutto della Liofilchem, trascinata al successo dalla vena realizzativa di un sontuoso Santiangeli. A Fabriano non basta un’ottima tenuta difensiva nella prima metà di gara, perché alla lunga l’assenza degli infortunati Granic e Bandini pesa nelle rotazioni di Niccolai e il calo conclusivo della squadra è evidente. Lapuò incamerare i segnali positivi lanciati in avvio, quando controlla la lotta ...

