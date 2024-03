Basket B nazionale La Ristopro dura tre quarti | vince Roseto 87-80

(Di lunedì 11 marzo 2024) La squadra di Niccolai, senza Granic e Bandini, va anche a +14,esce alla distanza e piazza l’allungo decisivo nel quarto periodo con uno scatenato Santiangeli FABRIANO, 11 marzo 2024 – – Laviene rimontata nel quarto periodo e sfiora soltanto il colpaccio a. Al PalaMaggetti, contro la seconda forza del girone, i cartai annusano per oltre 25’ la possibilità di piazzare il blitz ma poi il finale è tutto della Liofilchem, trascinata al successo dalla vena realizzativa di un sontuoso Santiangeli. A Fabriano non basta un’ottima tenuta difensiva nella prima metà di gara, perché alla lunga l’assenza degli infortunati Granic e Bandini pesa nelle rotazioni di Niccolai e il calo conclusivo della squadra è evidente. Lapuò incamerare i segnali positivi lanciati in avvio, quando controlla la lotta ...

Femminile: Eleonora Carrer squarcia il lato oscuro del Basket italiano: L'allenatrice di Azzano ha scritto una lettera nella quale ha denunciato ancora una volta il cattivo maschilismo del nostro mondo ...pianetabasket

Basket in carrozzina. La Santo Stefano si fa valere in Germania. Ora la squadra è alla Final Eight di Eurocup 1: La Santo Stefano Kos Group di Porto Potenza Picena si classifica terza ai quarti di finale di Champions Cup ad Elxleben, garantendosi un posto alle Final Eight di Eurocup 1. Ottimo risultato contro il ...msn

Trasferta amara a Montecatini per Brianza Casa Basket: Nulla da fare per Brianza Casa Basket che nel fine settimana, in occasione della 28esima giornata di Campionato Serie B nazionale LNP, ha incontrato a Montecatini gli Herons, una delle principali aspi ...primamonza