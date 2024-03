Basket B interregionale / Un buon Matelica batte Palestrina 87-80

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il quintetto di coach Trullo è stato sempre avanti col punteggio ma i laziali hanno resistito fino alla fine, 11 marzo 2024 – Prova di solidità della Halley, che gioca una partita con poche sbavature contro le folate di una combattiva Pallacanestro. I biancorossi conducono per tutti i 40’, ma senza mai riuscire davvero a fiaccare la resistenza dei laziali, che trascinati dal tandem Rossi-Rischia (41 punti in due) mette i brividi fino in fondo ai ragazzi di coach Trullo. La Halley è sul pezzo sin dalle prime battute e sulle ali dello scatenato Mazzotti arriva rapidamente a superare la doppia cifra di vantaggio (20-7 al 7’ firmato dal canestro e fallo di Morgillo)., seguita da una cinquantina di supporters, prova con la zona a fiaccare il fluido attacco biancorosso, ma è in ...