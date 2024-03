Basket B femminile Olajide esalta Puianello Scandiano flop

(Di lunedì 11 marzo 2024) Chiude il girone di andata con una vittoria, la Chemco(10) che resta in vetta dopo aver superato Fiorenzuola (2) per 60-55. Dopo un primo tempo in cui le piacentine hanno imbrigliato la manovra gialloblù (30-26 al 20’), è arrivato il blackout per la Chemco, finita sotto per 36-45. Nell’ultimo parziale una bomba di Manzini scuote le castellesi che completano la rimonta grazie alla solita Isabellache firma l’ennesima doppia-doppia stagionale (+9 punti e 11 rinbalzi). Da segnalare il debutto di Karolina Gizynska, giovane atleta polacca arrivata anelle ore precedenti al match, inserita per allungare le rotazioni di coach Giroldi.: Oppo 8,19, Manzini 14, Luppi, Corradini n.e., Albertini n.e., Dettori 4, Dzinic 2, Raiola 12, Cherubini 1, Gizynska, ...

Serie A1, Roma cade a Milano: il club rossonero si impone 66 - 61: Basket 2023 - 2024 Serie A1 femminile Tabellino partita Sesto San Giovanni - Oxygen Roma Squadra in casa Sesto San Giovanni Squadra avversaria Oxygen Roma La Oxygen Roma Basket si deve arrendere in ...

Basket femminile, B. Prosegue la cavalcata della Sirio Salerno: Taranto ko: Salerno . Penultima partita della fase ad orologio, diciassettesima vittoria su altrettante partite giocate, compresa ovviamente la stagione regolare. Manca una gara e poi la testa sarà tutta al ...

Albese vince in trasferta e punta i playoff: Albese vince in trasferta e punta i playoff: Successo doveva essere e, in soli tre set, vittoria in trasferta è stata. Uno 0-3 importante, nella tana di una diretta rivale come l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, con il sogno playoff che si ...

Caitlin Clark è già una star internazionale: grazie a lei il basket femminile spicca il volo. Chi è: età, altezza, squadra: Caitlin Clark è già una star internazionale: grazie a lei il Basket femminile spicca il volo. Chi è: età, altezza, squadra: La causa, appunto, è Caitlin Clark. L’effetto è un’ondata di morboso interesse globale che il Basket femminile non aveva mai cavalcato nella propria storia. Una valanga di like, visualizzazioni e ...

Basket femminile: in Serie A1 vittorie per Ragusa, Sesto San Giovanni e Campobasso: Basket femminile: in Serie A1 vittorie per Ragusa, Sesto San Giovanni e Campobasso: Si sono disputati oggi tre match della diciannovesima giornata del massimo campionato femminile di Basket. Sui parquet sono scese Faenza-Ragusa, Sesto San Giovanni-Roma e Milano-Campobasso. Ecco come ...