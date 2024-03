Basket A1 donne | ore 20 le tricolori alla Segafredo Arena La V nera trova ancora Schio Pasa | Abbiamo tanta fiducia»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Classica per eccellenza per la Virtus che alle 20ospita le campione d’Italia di. E’ la ripetizione delle ultime due finali scudetto, ma anche la grande occasione per entrambe per avvicinarsicapolista Venezia e di poter recitare il ruolo di reale antagonistaReyer prima della classe. Confronto che vale tanto per il morale e soprattutto per la classifica di entrambe, con le Virtus a +4 sull’orange vicentine, ma con quest’ultime che hanno due sfide in meno rispetto a Zandalasini e compagne, visto il loro recente impegno con eliminazione, in Eurolega con Praga. "Sarà una bella sfida da vedere e da giocare – conferma Francesca, playmaker della Virtus – ci siamo preparate bene lavorando sui dettagli andando a vedere cosa ha ...