Meloni, dal Canada, difende il premierato e attacca la sinistra: Ha accusato la sinistra di cercare di aprire 'una crepa' tra Palazzo Chigi e il Colle per fare una ... dopo quello della Sardegna e della Basilicata . Ha anche ribadito la sua volontà di andare al voto ...

Sergio il Mattarellatore e la sfida del premierato: polemiche e scenari: Meloni "Nessuna crepa con il Quirinale, miei rapporti con Mattarella ottimi" Questo manipolo di ... Se soprattutto le elezioni europee e le prossime elezioni regionali, in Basilicata ed in Abruzzo, ...

Regionali Abruzzo, vince Marco Marsilio, centrodestra esulta: «Premiato il buon governo». Forza Italia in doppia cifra: Regionali Abruzzo, vince Marco Marsilio, centrodestra esulta: «Premiato il buon governo». Forza Italia in doppia cifra: Pericolo scampato. L’onda sarda, la remuntada del campo largo Pd-Cinque Stelle contro il centrodestra al governo, si infrange in Abruzzo. È mezzanotte passata quando ai piani alti ...

Basilicata, «crepa» nel centrosinistra. Azione: si scelga insieme: Basilicata, «crepa» nel centrosinistra. Azione: si scelga insieme: La ricerca del nome unitario, circola quello di D’Andrea. Il consigliere Pittella: coalizione ignorata La soluzione è a un passo. Anche la lista dei papabili si accorcia: nelle ultime ore sarebbe torn ...