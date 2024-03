Basilicata | Bonelli | ‘Chiorazzo? Va trovato candidato che unisce’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Sulle regionali in“la nostra intenzione è di andare tutti insieme?. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Avs Angeloche sulla candidatura di Chiorazzo aggiunge: ?Penso che andrebbeunche unisce, vaununitario, i 5S non mi pare lo vogliano ma stiamo parlando per far sì che si trovi una soluzione condivisa?. L'articolo CalcioWeb.