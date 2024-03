Barred – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 11 marzo 2024)Via Cesena, 30 – 00182Telefono: 06/97273382 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 14€, primi 16€, secondi 22€, dolci 9€ Chiusura: Domenica. A pranzo OFFERTA Si mangia e soprattutto si beve bene in questo bistrot dall’indole nordica ubicato a due passi da Piazza dei Re di. Un’offerta stuzzicante raccontata in un foglio A4 che prevede 3 opzioni per portata, integrate dalla proposta del giorno riportata sulla grande lavagna ben visibile da tutta la sala. È disponibile pure un percorso degustazione di 4 portate a 50 euro (10 euro in più per ogni piatto aggiunto) obbligatorio per tavoli con più di 5 commensali. La nostra esperienza è cominciata con il piede giusto grazie all’ottimo carciofo con piment d’Espellette (peperoncino speziato e non ...