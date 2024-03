Bari | scontri tra tifosi e Polizia a Venezia | tre agenti feriti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Brutto episodio quanto successo durante la partita traal Penzo: ibiancorossi si sono scontrati con laBrutto episodio quanto successo durante la partita traal Penzo: ibiancorossi si sono scontrati con la. Il motivo? Una parte dei sostenitori biancorossi ha cercato di scavalcare il ponte per provare a raggiungere le abitazioni di Sant’Elena con lanci di transenne e bengala all’indirizzo delle Forze dell’Ordine. Come riportato dalla Questura tresarebbero rimastinell’occasione per cercare di riportare la calma.