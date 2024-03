Barcellona | Ter Stegen | “Dobbiamo solo pensare a giocare bene”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Marc-Andrè ter, portiere del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli. Queste le sue parole: Che sensazioni le ha lasciato la gara d’andata? “All’andata il Napoli aveva avuto pochissimo tempo per lavorare con Calzona, è migliorato molto nelle ultime settimane. Gli azzurri hanno una squadra veramente competitiva. A noi però non importa, perchée a fare del nostro meglio. Non ci influenza il fatto che abbiano cambiato allenatore”. Quante pressioni sentite quest’anno? “Più ci concentriamo sul campo, meglio è. Se iniziamo aad altre cose, ci sbagliamo. Tutti domani vogliamo passare il turno di Champions, non c’è altro da aggiungere”. Che idea ha ...