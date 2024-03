Barcellona Napoli | Politano | «Vogliamo passare il turno di Champions»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le parole in conferenza stampa diprima della sfida tra il suoe il. Ecco le dichiarazioni In conferenza stampa,ha voluto parlare così della sfida tradiLeague. «La voglia è tanta, l’obiettivo èil. È importante per noi, per i nostri tifosi e per la società. Non c’è bisogno di motivare nessuno, sappiamo che dobbiamo dare il 110%. Ildovrà giocare da, non difendere basso ma in avanti, cercare di tenere il baricentro alto perché hanno attaccanti forti»

L'allenatore del Napoli Francesco Calzona alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale della Champions League in casa del Barcellona ha mandato un avvertimento ai blaugrana: "Se hai paura non ti ... (fanpage)

Napoli, 11 marzo 2024 - Una stagione che finora di picchi verso l'alto ne ha avuti davvero pochi potrebbe svoltare in parte in una singola sera, quella dello Stadio Olimpico Lluis Companys, che ... (sport.quotidiano)

Barcellona-Napoli, Montjuic sold out: Barcellona-Napoli, Montjuic sold out: Il Barcellona si aspetta il tutto esaurito all'Estadi Lluís Companys di Montjuic per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli.

Barcellona-Napoli, De Laurentiis esplode live a Sky Sport: «Non può parlare»: Barcellona-Napoli, De Laurentiis esplode live a Sky Sport: «Non può parlare»: Aurelio De Laurentiis show a Barcellona. Il patron del Napoli è presente allo stadio Olimpico per la trasferta Champions della squadra azzurra ed è diventato virale in rete per ...

Barcellona-Napoli, Calzona in conferenza: «È la partita dell'anno. Giochiamo senza paura»: Barcellona-Napoli, Calzona in conferenza: «È la partita dell'anno. Giochiamo senza paura»: «Se abbiamo paura non possiamo nemmeno andare in campo». Francesco Calzona non si nasconde, non nasconde nemmeno il suo Napoli che è arrivato a Barcellona e spera ora di ...