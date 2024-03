Barcellona-Napoli | dalla Spagna | “I blaugrana sorridono Gli azzurri prendono sempre gol”

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’inviato di Radio Marte si sofferma su alcune statistiche in vista della sfida degli ottavi di Champions League tra. A meno di 24 ore dal fischio d’inizio di, il confronto tra le due squadre per gli Ottavi di Champions League èpiù acceso. Dopo il pareggio 1-1 all’andata, entrambe le squadre sono chiamate a vincere per avanzare ai Quarti di Finale. Ma è il dato difensivo dela far discutere. Il cambio di allenatore con l’arrivo di Francesco Calzona sembra non aver risolto i problemi difensivi della squadra azzurra. Gli uomini di Calzona continuano a concedere gol, mettendo a dura prova la loro tenuta dietro. Peppe Iannicelli, giornalista di Radio Marte inviato inper l’importante sfida, commenta: “Il ...

