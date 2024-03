Barcellona-Napoli | Calzona in conferenza stampa oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di lunedì 11 marzo 2024) Francescoparleràin tv inalla vigilia di: ecco le informazioni su. Il tecnico calabrese si presenterà dinnanzi ai cronisti in terra catalana dopo il pitch walk della squadra, e lo farà alle ore 19 di lunedì 11 marzo, rispondendo alle domande dei giornalisti a poche ore da un appuntamento cruciale per la stagione dei suoi.tv possibile su Sky Sport 24 con eventualesu Sky Go,gratis sulYoutube del. SEGUI IL LIVE SportFace.

