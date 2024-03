Domani il Napoli affronterà il Torino per la 28esima giornata di Serie A. Inoltre, gli azzurri si stanno preparando in vista di martedì 12 marzo, quando affronteranno il Barcellona nel ritorno degli ... (ilnapolista)

Barcellona in campo verso il Napoli: 5 assenze per Xavi e discorso alla squadra. Gioca un 2007 VIDEO: Barcellona in campo verso il Napoli: 5 assenze per Xavi e discorso alla squadra. Gioca un 2007 VIDEO: Barcellona in campo in vista del Napoli: 5 assenze per Xavi e discorso alla squadra. Pronto a lanciare un 2007 VIDEO ...

La Champions torna in campo su Mediaset: Barcellona-Napoli su Canale 5: La Champions torna in campo su Mediaset: Barcellona-Napoli su Canale 5: Martedì 12 marzo, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Barcellona-Napoli. La gara sarà visibile anche in diretta streaming ...

VIDEO – Rifinitura per il Barcellona al Tito Villanova: VIDEO – Rifinitura per il Barcellona al Tito Villanova: Niente Ferran Torres per il Napoli. Il Barcellona è in campo per la rifinitura in vista della sfida di domani contro gli azzurri nel ritorno della sfida valevole per l’accesso ai quarti di finale di ...