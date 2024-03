Barcellona | già si litiga per i box vip del futuro Camp Nou | Laporta vuole quintuplicare i prezzi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2024) Non è nemmeno stato inaugurato che sul nuovo SpotifyNou ci sono già le prime polemiche. Il club ha incontrato negli scorsi giorni i soci titolari dei box Vip del vecchio stadio e che hanno già pagato l’abbonamento annuale. Secondo quanto scrive Relevo, ilperò vorrebbe rivedere gli accordi e quintuplicarne il prezzo. I posti riserviti ai soci Vip nel nuovo Cam Nou potrebbero costare il quintuplo rispetto al passato Per spiegare meglio la situazione, Relevo racconta che “nel 1982, il presidente Núñez ampliò ilNou e creò 40 palchi da 14 posti che furono affittati ai membri facoltosi. Il requisito era che solo gli abbonati, e non le aziende, potessero affittarlo per un prezzo non meglio definito. All’interno di ogni box poteva andare chiunque purché dietro pagamento dell’abbonamento annuale a questa zona Vip, e ...