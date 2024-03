Bankitalia | prestiti al consumo mai così cari | tassi gennaio 10 | 75%

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (askanews) – In Italia questo non è un buon momento per effettuare acquisti a rate. Il 10,7497% registrato infatti dalla Banca d’Italia sudi interesse armonizzati per il credito al, erogati dalle banche lo scorso, in rialzo dal 10,1585% di dicembre, rappresenta il valore più elevato delle serie storiche dell’istituzione di via Nazionale, che risalgono fino aldel 2003. Il livelli attuali riflettono i rialzi deidi riferimento operati aggressivamente nei mesi scorsi dalla Bce in risposta all’elevata inflazione, ma anche la percezione di rischio delle banche su queste operazioni e la stretta ai criteri di concessione diche hanno effettuato nei mesi passati, anche alla luce del quadro di debolezza dell’economia. Il secondo ...

