‘Bandiera bianca’ dall’Ucraina | ora tocca al Papa riportare il discorso su binari comprensibili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’improvvido accennole alla “bandiera bianca” rischia certamente di danneggiare la strategia di pace per l’Ucraina costruita con tenacia da Francesco in questi due anni. E non migliora di sicuro la comunicazione tra Vaticano e Kyiv. E dire che il 2023 si era chiuso con un solenne decreto del presidente Zelensky che concedeva l’onorificenza dell’Ordine al merito ai cardinali Parolin, segretario di Stato, e Zuppi presidente della conferenza episcopale italiana per il “significativo contributo al rafforzamento della cooperazione intestatale (e) al sostegno della sovranità statale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Le parole hanno un peso. Se chi le pronuncia è al vertice della Chiesa cattolica, una comunità di un miliardo e trecento milioni di persone, il peso è ancora maggiore. E’ vero che in questo caso l’imbeccato è venuto dall’intervistatore della ...