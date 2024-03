(Di lunedì 11 marzo 2024)(Firenze), 11 marzo 2024 - È dovuto intervenire personalmente il sindaco Francescoper impedire ilsu via Peruzzi tra l’abitato di Antella e Villa Monna Giovannella. Intorno alle 10 gli operai di Autostrade avevano cominciato a tagliare gli alti fusti di cipresso e olmo; i residenti hanno chiamato il sindaco che è corso sul posto ed è riuscito arli con l’intervento del direttore di Arpat e dell’AD di Autostrade Roberto Tomasi. Quegli, ha detto, non vanno eliminati. “L’autorizzazione al– ricorda il sindaco di– fu ottenuta durante una conferenza dei servizi al Ministero ormai diversi anni fa. ...

Bagno a Ripoli (Firenze), 04 marzo 2024 - Francesco Pignotti è il candidato Pd per le amministrative 2024 di Bagno a Ripoli . Lo hanno decretato le urne delle primarie di partito, aperte ieri per ... (lanazione)

In Seconda categoria girone I la Molinense è la squadra del giorno. La formazione di Molino del Piano, allenata da Fabian Cecchi, conferma il suo ottimo momento e batte 4-1 in rimonta il Firenzuola ... (lanazione)

Bagno a Ripoli, Casini ferma il taglio degli alberi. "Progetto vecchio e inutile": Bagno a Ripoli, Casini ferma il taglio degli alberi. "Progetto vecchio e inutile": Il sindaco blocca il lavoro degli operai di Autostrade intenti a togliere un filare di cipressi e olmi. "Finchè sarò sindaco, non saranno toccati".

8 marzo a Bagno a Ripoli, la scultura per le vittime di femminicidio e le coperte di Viva Vittoria: 8 marzo a Bagno a Ripoli, la scultura per le vittime di femminicidio e le coperte di Viva Vittoria: Tante le iniziative per l'8 marzo a Bagno a Ripoli, dalla scultura per le vittime di femmincidio alle coperte di Viva Vittoria. La mattina di venerdì 8 marzo è stata inaugurata nel giardino dell’Isis ...

La poiana che aggrediva i residenti di Grassina è stata catturata: La poiana che aggrediva i residenti di Grassina è stata catturata: Da giorni era il terrore di Grassina, frazione di Bagno a Ripoli. Non è un pericoloso criminale, ma un rapace, la poiana di Harris che in quella frazione ...