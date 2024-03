Bagnaia sta zitto e vince Martin si illude con la sprint | gonfia il petto e parla tanto Repubblica

(Di lunedì 11 marzo 2024)stasicon lail. È quel che emerge dall’articolo disul primo MotoGp della stagione vinto in Qatar dacon una gara di testa dalla seconda curva (partiva col quarto tempo) fino alla fine. Scrive: «Sono uno che preferisce lavorare in silenzio, con calma. Sabato larace mi è servita per capire quali fossero i problemi della Ducati. Perché è la domenica, quella che ancora conta nel nostro sport. Nel warm up abbiamo sistemato tutto, alla fine direi proprio che siamo soddisfatti». Se non fosse solo la prima gara della stagione, verrebbe da dire che ...

MotoGP: le pagelle del Qatar, Bagnaia top: Brad Binder 8,5 - non sbaglia niente e quando sta bene sembra prendersi il podio con facilità. Anche per lui la ducati di Bagnaia è un missile imprendibile, ma Brad è buono come il pane e conferma la ...

