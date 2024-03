B7 | “Competitività industria si rafforza con IA | innovazione e digitale”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nota Conf-Deloitte per ministeriale G7 L’importanza di un ripensamento delle catene di approvvigionamento in ottica di resilienza e di promozione di un commercio aperto, libero e multilaterale. Il ruolo degli stimoli pubblici nel sostenere le economie G7 in una fase di profonda trasformazionele imposta dalla attuale congiuntura economica, ambientale e geopolitica. La necessità di