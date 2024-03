Avellino | prometteva denaro in cambio della 18app | libraio denunciato

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il titolare di una libreria in provincia diavrebbe conseguito indebitamente il Bonus Cultura “” riservato ai 18enni, per un importo di 144mila euro. La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto una truffa compiuta dal titolare di una libreria in provincia di, il quale avrebbe conseguito indebitamente il Bonus Cultura “” riservato