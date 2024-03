Avanti così Moreo scatenato | è festa Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024)2 Borgo San Donnino 0(3-5-2): Ricco; Angeli (55’ Laverone), Monticone, Diana; Stickler, Sadek, Gemignani, Trovade (55’ Santarpia), Limberti (55’ Bigonzoni); Gori,(77’ Cecchi). All. Ridolfi. BORGO SAN DONNINO (4-4-2): Piga; De Luca, Davighi (77’ Bertipagani), Tarantino, Varoli; Rossi (68’ Djuric), Som, Carollo, Bongiorni; Ferretti (46’ Vecchi), Calmi (56’ Caniparoli, 91’ Censi). All. Belli. Arbitro: Lupinski di Albano Laziale. Reti: 62’ e 73’. Note: 20’ espulso Som. Torna a vincere ile lo fa nello scontro diretto con il Borgo San Donnino, rimasto in inferiorità numerica da metà primo tempo. Col 2-0 ottenuto al Lungobisenzio i biancazzurri salgono a quota 36 punti e si allontanano con decisione dalla zona play out del girone D di serie D. Parte bene la squadra di ...