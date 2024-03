Autostrada A1 | rifiuti in fiamme | di notte | rovesciati dal rimorchio di un Tir a Scandicci

(Di lunedì 11 marzo 2024) I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano Val di Pesa, sono intervenuti alle ore 23,25 di ieri, 10 marzo 2024, nel comune disul trattole A1 direzione presso area servizio Vingone, per un incendio dicontenuti sul cassone deldi un mezzo pesante L'articolo proviene da Firenze Post.

