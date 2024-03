Autostrada A1 | chiusure notturne della stazione di Firenze nord

Le chiusure notturne per lavori in A8 e A9 dall’11 al 15 marzo: Le chiusure notturne per lavori in A8 e A9 dall’11 al 15 marzo: Per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura nel corso della settimana ...

Trieste. Mezzo pesante in fiamme sul raccordo autostradale, strada chiusa al traffico e uscita obbligatoria: Trieste. Mezzo pesante in fiamme sul raccordo Autostradale, strada chiusa al traffico e uscita obbligatoria: TRIESTE - Un mezzo pesante ha preso fuoco sul raccordo Autostradale 13 A/4 all'altezza di Trebiciano. È successo oggi pomeriggio, lunedì 11 marzo. Per questo ...

Autostrada, doppia chiusura per lavori: Autostrada, doppia chiusura per lavori: Sempre domani, ma dalle 22 e fino alle 6 di martedì, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Firenze/Bologna per lavori di pavimentazione. Autostrade per l’Italia consiglia di entrare al ...