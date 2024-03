Autoclave scoppia durante un esperimento al laboratorio chimico dell’Università Bicocca | padiglione evacuato

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un dispositivo per la sterilizzazione dell'attrezzatura è esplosounaldell'Universitàdi Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti per la fuoriuscita di acido cloridrico.

Scoppia incendio in casa mentre dormono: morte due donne: scoppia incendio in casa mentre dormono: morte due donne: Tragedia all'alba di oggi, 7 marzo, a Vicopisan (Pisa) dove due donne sono morte nell'incendio di un appartamento. L'allarme è scattato poco prima delle 5 in via Morandini. All'arrivo dei vigili del ...

Scoppia la protesta a Soria: "Vogliono far costruire anche sul Lungofoglia": scoppia la protesta a Soria: "Vogliono far costruire anche sul Lungofoglia": I residenti temono l’arrivo di una variante al Prg in fase di approvazione. Ma l’assessora Della Dora dice il contrario: "Non ci saranno cambiamenti". "Non è possibile che via Lungofoglia ...

Scoppia incendio dentro casa. Madre e figlia intossicate dal fumo: scoppia incendio dentro casa. Madre e figlia intossicate dal fumo: Incendio nella notte ieri, intorno alle 3.20, in un’abitazione di via Cento a Vigarano Mainarda. La madre e la figlia di 13 anni, portate per un’inizio di intossicazione e per controlli all ...