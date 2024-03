Auto contro palo | morta la 19enne Sharon Bonillo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoNon ce l’ha fatta purtroppo, latarantina finita in coma dopo il terribile incidente avvenuto la notte tra il 7 e l’8 marzo a Tramontone. L’a bordo della quale viaggiava si è schiantataune con lei sono rimaste ferite altre tre giovani donne, di cui una minorenne, tutte ricoverate all’ospedale Santissima Annunziata in gravi condizioni. Tutti gli amici, i parenti della giovane hanno sperato fino all’ultimo, ma per la ragazza purtroppo non c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare la. “Abbiamo sperato, abbiamo pregato e abbiamo creduto – scrive un’amica – tutta la città si è stretta nel sogno di saperti a casa tra le braccia di mamma e papà, della tua ...

