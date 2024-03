Auto contro bus | feriti padre e figlio di nove anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Unmobilista di 29con ildi 9 a bordo è andatoun pullman carico di turisti cinesi. Lui e il bambino sono rimasti. L’incidente è successo ieri pomeriggio a Cremeno, in Valsassina, lungo la Sp 64, sul ponte della Vittoria alto un centinaio di metri. Ponte e provinciale sono state temporaneamente chiusi al transito, mentre i turisti, che stavano tornando verso Milano dopo una giornata sulle piste da sci dei piani di Bobbio, hanno dovuto abbandonare l’bus. Papà esono stati soccorsi dai sanitari di Areu e trasin ospedale a Lecco. Le loro condizioni non sono gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e gli agenti della Polstrada.