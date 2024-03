Aurora Ramazzotti dopo la gravidanza di Vanessa Hudgens | “Non avrei mai pensato di diventare mamma prima di lei”

(Di lunedì 11 marzo 2024)ha ricordato con nostalgia il film High School Musical.l’annuncio delladi, che nella pellicola interpretava la co-protagonista accanto a Zac Efron, l’influencer ha infatti confessato di avere avuto una cotta per l’attore da bambina. Le due star, che nel musical del 2006 interpretavano la coppia formata da Troy Bolton e Gabriella Montez, avevano infatti una relazione anche nella vita reale. “La me di 11 anni che piangeva perché non poteva avere Troy Bolton non aveva idea che sarebbe diventata madrediche è stata la mia infanzia”, ha commentato su Instagram, che nel marzo 2023 è diventata...

Aurora Ramazzotti confessa: “Ecco chi è stato il primo a spezzarmi il cuore”: Aurora Ramazzotti confessa: “Ecco chi è stato il primo a spezzarmi il cuore”: Momento confessione per Aurora Ramazzotti che ha parlato con i fan tra gravidanza e amori del passato con tanto di particolare ammissione.

Aurora Ramazzotti, la gravidanza di Vanessa Hudgens stuzzica i ricordi: «Zac Efron è stato il primo a spezzarmi il cuore»: Aurora Ramazzotti, la gravidanza di Vanessa Hudgens stuzzica i ricordi: «Zac Efron è stato il primo a spezzarmi il cuore»: Aurora Ramazzotti ha seguito la notte degli Oscar in cui sono stati premiati con le statuette d'oro i divi di Hollywood. Un'attrice in particolare ha attirato ...

Aurora Ramazzotti porta il figlio di 11 mesi per la prima volta in montagna in Svizzera, Cesare tra le vette muove i primi passi: guarda: Aurora Ramazzotti porta il figlio di 11 mesi per la prima volta in montagna in Svizzera, Cesare tra le vette muove i primi passi: guarda: Aurora Ramazzotti porta il figlio di 11 mesi per la prima volta in montagna in Svizzera, Cesare tra le vette muove i primi passi. Lascia la mano della premurosa mamma e, nella stanza del nel ...