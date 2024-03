“Augusta è morta | è il suo corpo” Va a trovare la figlia poi scompare per giorni | il tragico epilogo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si sperava in un lieto fine, invece il dramma ha prevalso su tutto.è stata trovata, dopo che era scomparsa nel nulla da. Secondo la ricostruzione dei fatti, nella serata di giovedì 7 marzo aveva terminato la sua visita allae quindi stava per ritornare nella sua abitazione. Ma non ci era mai arrivata, facendo scattare così l’allarme e preoccupando tutta la sua famiglia. Le autorità competenti avevano subito avviato le ricerche di, poi trovata purtroppo. La sua scomparsa aveva generato grande preoccupazione, anche se l’augurio di tutti è che la 51enne potesse essere ancora viva da qualche parte. Invece è stato rinvenuto il suo cadavere e i sanitari del 118 hanno subito compreso che non ci fosse niente da fare. Leggi anche: “Stava andando ...