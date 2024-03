Auditel | analisi degli ascolti tv di | Domenica In | Amici | Verissimo e Citofonare Rai2 | Domenica 10 Marzo 2024

(Di lunedì 11 marzo 2024) Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri,10? Ecco i datiin merito all’tv di:In,e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.tv diIn del 10: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier Su Rai1In ha intrattenuto 2.217.000 ...

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, Domenica 25 febbraio 2024 ? Ecco i dati Auditel in merito all’ analisi degli ascolti tv di: ... (superguidatv)

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato pomeriggio 2 Marzo 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e ... (superguidatv)

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, Sabato 9 Marzo 2024 ? Ecco di seguito i dati Auditel e l’ analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset ... (superguidatv)

Auditel, gli ascolti tv di: Verissimo e Italia Sì! - Sabato 9 Marzo 2024: Come sono andati gli ascolti tv di ieri, sabato 9 Marzo 2024 Ecco di seguito i dati Auditel e l'analisi degli ascolti tv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante la fascia oraria di Mezzogiorno e quella del pomeriggio di ieri: Verissimo, ...

Auditel, ascolti tv di Amici, Domenica In e Verissimo - 3 Marzo 2024: Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri, domenica 3 Marzo 2024 Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv di: Citofonare Rai2, Domenica In, Verissimo, Amici e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive. Auditel, ascolti tv di Amici, ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: C'é Posta per te senza rivali, Rischiatutto 70 chiude bene, La Formula 1 mette Tv8 sul podio: Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: C'é Posta per te senza rivali, Rischiatutto 70 chiude bene, La Formula 1 mette Tv8 sul podio: L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con ...

Ferragni da Fazio Bene in tv, male sui social. La perdita dei follower non si ferma: -850 follower in 24 ore: Ferragni da Fazio Bene in tv, male sui social. La perdita dei follower non si ferma: -850 follower in 24 ore: Auditel da record per l'intervista a Che tempo che fa, ma le piattaforme non hanno dato l'attenzione attesa all'influencer. L'analisi di DeRev ...

Ascolti tv ieri, dati auditel e share programmi tv: Ascolti tv ieri, dati Auditel e share programmi tv: Ascolti tv di venerdì 1 marzo 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Terra Amara“. Chi ha vinto la sfida ...