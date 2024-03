Attraversano la strada e vengono travolti | due pedoni uccisi in meno di due ore a Roma

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sono due iche hanno perso la vita oggi ainvestiti da due automobile: il primo è morto sul colpo a Colli Aniene, l'altro, travolto in zona Tuscolana, ha perso la vita qualche ora dopo l'arrivo in ospedale.

