ATP Indian Wells 2024 | Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano ai quarti di finale in doppio

(Di lunedì 11 marzo 2024)edaididel torneo didei BNP Paribas Opendi tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: la coppia azzurra approfitta del ritiro, giunto prima di scendere in campo, del duo accreditato dell’ottava testa di serie, composto dal britannico Jamie Murray e dal neozelandese Michael Venus. Gli avversari aidella coppia tutta italiana usciranno dal confronto che nella notte vedrà opposti la coppia tutta statunitense formata da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, ed il duo rientrato in tabellone come alternate e composto dall’australiano John Peers e dall’azzurro Lorenzo Musetti, il quale tornerà in campo a poche ore dall’eliminazione nel torneo di ...

Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells da Holger Rune con il punteggio di 6-2, 7-6(5) in un'ora e 36 minuti di gioco. L'azzurro non è pervenuto per i primi nove ...

Musetti-Rune all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Musetti-Rune all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Lorenzo Musetti a caccia del pass per gli ottavi di finale a Indian Wells: il toscano affronta il n°7 del mondo, Holger Rune, avanti di un set. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis ...

ATP Indian Wells, il programma di oggi: in campo Nardi-Djokovic e Musetti-Rune: ATP Indian Wells, il programma di oggi: in campo Nardi-Djokovic e Musetti-Rune: Altra giornata tinta di azzurro a Indian Wells, dove si completa il programma del 3° turno. Luca Nardi sfida il n°1 del mondo Novak Djokovic, talento da vendere nel match che apre il programma del Cen ...

ATP Indian Wells 2024, Lorenzo Musetti fuori al terzo turno contro Holger Rune: non basta un buon secondo set: Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells da Holger Rune con il punteggio di 6-2, 7-6(5) in un'ora e 36 minuti di gioco. L'azzurro non è pervenuto per i primi nove game ...