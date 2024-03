ATP Indian Wells 2024 | Lorenzo Musetti fuori al terzo turno contro Holger Rune | non basta un buon secondo set

(Di lunedì 11 marzo 2024)eliminato aldel Masters 1000 didacon il punteggio di 6-2, 7-6(5) in un’ora e 36 minuti di gioco. L’azzurro non è pervenuto per i primi nove game di match, poi ha giocato unissimoset, non sfruttando anche qualche circostanza che gli poteva permettere di trascinare tutto alinizia subito con il piede sbagliato la partita ed emerge la differenza attuale tra questi due giocatori:sta sempre vicino al campo, aggressivo ad imporre il proprio ritmo, l’azzurro è lontano, arranca e non riesce ad arginare l’anticipo e l’impeto del giocatore danese. Arriva quindi subito il break per il ...

Musetti-Rune all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Musetti-Rune all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Lorenzo Musetti a caccia del pass per gli ottavi di finale a Indian Wells: il toscano affronta il n°7 del mondo, Holger Rune, avanti di un set. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis ...

ATP Indian Wells, il programma di oggi: in campo Nardi-Djokovic e Musetti-Rune: ATP Indian Wells, il programma di oggi: in campo Nardi-Djokovic e Musetti-Rune: Altra giornata tinta di azzurro a Indian Wells, dove si completa il programma del 3° turno. Luca Nardi sfida il n°1 del mondo Novak Djokovic, talento da vendere nel match che apre il programma del Cen ...

